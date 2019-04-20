الرئيس التونسي يبحث مع وفد أمريكي الوضع في ليبيا

بحث الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، مع وفد من الكونغرس الأمريكي، تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها، اليوم السبت، إن السبسي استقبل وفدا من الكونغرس، يتقدمه رئيس اللجنة القضائية، السيناتور ليندسي غراهام.

وأوضح السبسي أن تونس تتابع باهتمام بالغ المستجدات الأخيرة وتداعياتها على الشعب الليبي، وعلى استقرار دول الجوار والمنطقة.

وحث الليبيين على تغليب المصلحة الوطنية العليا، ومواصلة الحوار برعاية الأمم المتحدة.

وهذا من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة تضمن وحدة ليبيا واستقرارها.