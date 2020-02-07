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الرئيس التونسي يتعرض لإلتهاب حاد في الحنجرة

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الرئيس التونسي يتعرض لإلتهاب حاد في الحنجرة
بقلم النهار أونلاين

أفادت الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، أن الرئيس التونسي، قيس سعيد تعرض لإلتهاب حاد في الحنجرة.

وأشارت الرئاسة التونسية، في بيان لها، أنه “وبتوصية من طبيبه المباشر يلازم رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الراحة التامة لمدة أربعة أيام إبتداء من اليوم الجمعة الـ 7 فيفري 2020، وذلك نتيجة إلتهاب حاد في الحنجرة”.

وأضاف ذات البيان أن رئيس الجمهورية التونسي كلف الوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية، صبري باشطبجي، بتمثيله في القمة العادية الثالثة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، التي ستنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 9 و 10 فيفري 2020.


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