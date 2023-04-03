الرئيس التونسي يرد بقوة على شائعات مرضه.. ويتوعد معارضيه

فنذ الرئيس التونسي قيس السعيد الشائعات التي تم ترويجها من خلال نشر خبر مرضه منتقدً معارضيه الذين تحدثوا عن شغور منصب الرئاسة بسبب المرض.

وفي لقاء أجراه الرئيس التونسي مساء اليوم وعلى المباشر مع لقائه مع رئيسة الحكومة نجلان بودن نفى بذلك شائعات مرضه. وخلال ذات اللقاء إتهم قيس السعيد معارضيه بإختلاق أزمات بعد انتشار شائعات عن تعرضه لأزمة صحيّة. موجها لهم اتهامات بالدعوة للإنقلاب.

ووصف الرئيس التونسي مروّجي شائعات مرضه ببلوغهم درجة الجنون والتي لم تعرفها تونس من قبل. كما طلب من رئيسة الحكومة إلى تطبيق القانون ضدالاطراف التي تتآمر على امن الدولة وتهديد السلم القومي.

وخلال إستقباله لرئيسة الحكومة قال قيس السعيد أن معارضيه قدموا الارقام والتحاليل والتي لاعلم له بها أصلا. كما شدد قيس السعيد لا مجال للحديث عن شغور منصب في تونس.

وتابع قيس السعيد وعلى المباشر بالقول “يحاولون إختلاق الأزمات المهم بالنسبة لهم إلا السلطة ”

وإعتبر الرئيس التونسي الاشخاص الذين تحدثوا عن شغور منصب الرئاسة وكذا سد الشغور بعد غياب يومين اوثلاث لا يثيرون إلا الإزدراء والإحتقار.