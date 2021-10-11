الرئيس التونسي يصدر أمرا رئاسيا بتسمية رئيس الحكومة و أعضاءها

أمر رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، أمر يقضي الى تسمية رئيس الحكومة و أعضاءها حسب ما افاد به بيان للرئاسة التونسية.

وأشرف الرئيس التونسي حسب البيان، على موكب أداء اليمين الدستوري للحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن رمضان و أعضائها.

وكان الرئيس قيس سعيد، قد كلّف نجلاء بودن رمضان بتاريخ 29 سبتمبر 2021 بتشكل فريق حكومي يتولي تسيير شؤون البلاد في الفترة الانتقالية، حيث قدّمت له مقترح فريق حكومي، قام بالمصادقة عليه.

وجاءت تركيبة الحكومة التونسية كالتالي:

ليلى جفال وزيرة العدل.

عماد مميش وزير الدفاع الوطني.

نوفي شرف الدين وزير الداخلية.

عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

سهام البوغديري النمسية وزيرة المالية.

سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط.

مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية.

نايلة نويرة غندري، وزير ة الصناعة والمناجم والطاقة.

فضيلة الرابحي بن حمزة وزيرة التجارة.