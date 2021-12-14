الرئيس التونسي يعلن.. تمديد تجميد البرلمان والانتخابات التشريعية في 2022

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الاثنين، عن تمديد تجميد البرلمان لغاية تنظيم انتخابات تشريعية جديدة مقررة في ديسمبر 2022. حسب ما ورد في وكالة الأنباء التونسية.

وكشف الرئيس التونسي، في خطاب متلفز للشعب التونسي، عن تنظيم ابتداء من فاتح جانفي سلسلة من “المشاورات “الشعبية. كما تتعلق خاصة بتعديلات دستورية وانتخابية.

وقال الرئيس التونسي،إن تنظيم انتخابات تشريعية سيكون يوم 17 ديسمبر 2022 واستشارة شعبية بداية من 1 جانفي عبر منصات الكترونية. على أن تنتهي في داخل البلاد وخارجها يوم 20 مارس 2022 وعرض نتائجها على الاستفتاء يوم 25 جويلية المقبل.

وعلقت “حركة النهضة” التونسية على خطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد وقراره بشأن تمديد تجميد أعمال البرلمان لسنة كاملة.

كما اعتبر المكتب السياسي للحركة،بتصريحات لقناة “المملكة” الأردنية أن قرار سعيّد “اعتداء سافر على المؤسسة التشريعية وأعضاء مجلس نواب الشعب”. في حين، أكد أن إجراءات الرئيس التونسي “بلا سند دستوري أو قانوني”، واصفا خطابه بـ”التقسيمي والتحريضي”.

وأعلن الرئيس التونسي، أن المواطنين الذين تلقوا تمويلات أجنبية لا مكان لهم في برلمان البلاد،مشيرا إلى أن “الدساتير ليست أبدية”. كما قال سعيد، إنه “سيتم الإعلان عن جملة من التدابير في قادم الساعات اليوم أو غدا للرجوع إلى سيادة الشعب”.

وأردف: “سيتم التوجه بخطاب إلى الشعب حول المراحل القادمة، حتى تتحقق آمال الشعب وحتى نعبر من اليأس إلى الأمل”. “سنصنع تاريخا جديدا ومختلفا، خاصة ولدينا كل الإمكانيات كي نحقق أهدافنا ومطالبنا ونعيش بكرامة”.

وتشهد تونس منذ أواخر جويلية أزمة سياسية على خلفية احتجاجات شعبية واسعة بعد تدهور الأحوال الاقتصادية والمشاكل في مواجهة كورونا. كما أصدر سعيد قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

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