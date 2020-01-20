الرئيس التونسي يكلّف إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة

أعلنت اليوم الإثنين الرئاسة التونسية أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كلف إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة في اقرب وقت.

وحسب بيان الرئاسة التونسية فإن إلياس الفخاخ سيشرف في في تسكيل الحكومة في أجال لا تتعدى 30 يوم.

وحسب بيا الرئاسة التونسية فإن المهلة الممنوحة للفخفاخ غير قابلة للتجديد حسب ما ينص عليه دستور البلاد

وينص الدستور التونسي في الفقرة 3 من الفصل 89 أن المهلة المحددة لتشكيل الحكومةغير قابلة التجديد .

وسيتم عرض التشكيلة الحكومية على نواب الشعب من أجل نيل الثقة.

وجاء هذا التكليف بعد سلسلة مشاورات أجراها قيس سعيّد مع الأحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات الفاعلة في البلاد.