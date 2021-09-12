الرئيس التونسي يلوح بإمكانية تعديل الدستور وتشكيل الحكومة في أقرب الآجال

أعلن، الرئيس التونسي قيس السعيد، خلال زيارة قام بها بشوارع تونس، مساء أمس السبت، أن تشكيل الحكومة سيتم بأقرب الآجال. ملوحا في الآن ذاته لإمكانية إدخال تعديلات على دستور البلاد.

وصرح سعيد لموقع “سكاي نيوز” والتلفزة الوطنية بعد جولة له في شارع الحبيب بورقيبة أن الحكومة ستشكل “في أقرب الأوقات”، دون أن يحدد موعدا لذلك. مضيفا، “سنواصل البحث عن الأشخاص الذين يشعرون بثقل الأمانة ويحملونها”.

وتطرق سعيد إلى دستور العام 2014، قائلا “أحترم الدستور لكن يمكن إدخال تعديلات على النص”. واعتبر أن “الشعب سئم الدستور والقواعد القانونية التي وضعوها على المقاس، ولا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور”.

وتابع “الدساتير ليست أبدية ويمكن إحداث تعديلات تستجيب للشعب التونسي لأن السيادة للشعب ومن حقه التعبير عن إرادته”. ويذكر أنه في الأيام الأخيرة، تحدثت وسائل إعلام عدة عن إعلان وشيك لتشكيلة الحكومة الجديدة. على أن تتم بعد ذلك مراجعة الدستور قبل إجراء انتخابات تشريعية جديدة.