الرئيس التونسي يمدد تعليق عمل البرلمان

أصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، فإن هذه التدابير الإستثنائية تتمثل فيما يلي:

1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

2. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية.

3. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.

4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

5. تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.