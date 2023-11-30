الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود: الحرب الحالية ليست ضد حماس وإنما على سكان غزة

أعلن الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود كريستوس كريستو أن الحرب الحالية ليست ضد حماس وإنما على سكان غزة.

وكشفت أطباء بلا حدود بأن الوضع في قطاع غزة كارثي وتخطى حدود الأزمات الإنسانية. كما تم إعتقال طواقم طبية في غزة صدمة لنا ويحب احترام قدسية المستشفيات.

وأكدالرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود توثيق ما يحدث لطواقمنا الطبية في غزة ومستعدون لتسليمها للمحكمة الجنائية الدولية.