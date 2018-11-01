الرئيس الروسي يقر عقوبات إقتصادية ضد أوكرانيا

قرّرت الحكومة الروسية فرض عقوبات اقتصادية على أوكرانيا بسبب السياسة التي تنتهجها هذه الأخيرة مع روسيا الفيدرالية.

وذكرت مصادر صحفية، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرّر فرض عقوبات إقتصادية مضادة في حق أوكرانيا تشمل شركات ومسؤولين ينشطون في مجال السياسة والأعمال.

للإشارة، فإن الرئيس بوتين كان قد وقّع يوم 22 أكتوبر الماضي مرسوما رئاسيا يقضي باتخاذ تدابير اقتصادية استثنائية في حق كييف بسبب الإجراءات الأوكرانية المنتهجة ضد روسيا.

وفي 23 من أكتوبر الماضي، أوضح رئيس الوزراء الروسي “دميتري مدفيديف”، أنّ العقوبات الروسية الخاصة بأوكرانيا موجهة ضد أولئك الذين يلحقون الضرر بمصالح روسيا الإتحادية.