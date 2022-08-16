الرئيس السابق لمطار الجزائر الطاهر علاش مجددا أمام العدالة 28 سبتمبر المقبل

برمجت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 28 سبتمبر المقبل ملف قضية طاهر علاش. المدير العام السابق لمطار الجزائر الدولي. بعد ان تمت متابعته في قضايا فساد تتعلق بإبرامه لصفقات عمومية مخالفة للقانون. بخصوص بناء مطار هواري بومدين الجديد و الذي كبد الخزينة العمومية أموالا طائلة.

ووجهت للرئيس المدير العام السابق للمطار طاهر علاش رفقة عدد من المتهمين وهم 12 متهم من بينهم مسؤولين. وإطارات تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06. تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها. بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة طبقا لقانون الصفقات العمومية، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

كما تأتي هذه المحاكمة بعد إستئناف المتهمين في قضية في الحال الحكم الصادر ضدهم عن محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد. التي قضت بإدانة الطاهر علاش الرئيس السابق لمطار الجزائر الطاهر علاش بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا. ومليون دج غرامة مالية نافذة. مع إصدار أمر إيداعه من الجلسة الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. كما تم إصدار حكم يقضي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة. للمدير المكلف بمشروع مطار الجزائر المدعو “خ.محمد”.

وأحكاما أخرى متفاوتة تراوحت بين عام موقوفة النفاذ الى 3 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين. وهم إطارات ومسؤولين بمطار هواري بومدين الدولي. مع مصادرة وحجز الممتلكات العقارية والمنقولة الصادرة عن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد.