الرئيس السينغالي ينوه بمجهودات الجزائر في تطوير الهياكل القاعدية بالقارة

نوه الرئيس السينغالي ماكي سال، بمجهودات الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في اسهاماتها البنائة في مجال تطوير الهياكل القاعدية على مستوى القارة.

وانطلقت اليوم الخميس، أشغال القمة الثانية حول “تمويل المنشآت في أفريقيا” بالعاصمة السنغالية داكار.

ويشارك الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، في هذه القمة، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

هذا وطالب رئيس السنغال ماكي سال بإنشاء صندوق لدعم المشروعات الخاصة بالبنية التحتية، لمساعدة القارة الأفريقية. وأن يكون هناك 20 مشروعا مع تبادل الخبرات في بين الدول.