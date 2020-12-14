الرئيس الصحراوي: مرتاحون بعد إطلالة الرئيس تبون ورسالته المطمئنة

بعث الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، برسالة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ومن خلال الرسالة، أعرب الرئيس الصحراوي، عن سروره بتحسن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وعبر غالي عن أحر التهاني وأصدقها لتجاوز رئيس الجمهورية بنجاح المرحلة الصعبة التي واجهها إثر إصابته بوباء كورونا

وأضاف “على غرار الشعب الجزائري الشقيق، فإن الشعب الصحراوي تملكته مشاعر الفرح والغبطة والسرور والارتياح بعد إطلالتكم الكريمة ورسالتكم المطمئنة”.

ونقل غالي تمنيات الشعب الصحراوي بأن يعجل بانقضاء فترة التعافي وعودة الرئيس الميمونة، إلى أرض الوطن العزيز الجزائر.

وتابع “إننا على ثقة بأن هذا الشعب العظيم سيمضى قدماً على الدرب الذي حددتم معالمه”.

وهذا لتنفيذ إرادته وتحقيق تطلعاته، لبناء الجزائر الجديدة، في انسجام مع مبادئ ومثل ثورة الأول من نوفمبر المجيدة –يصيف غالي-.

وعبر الرئيس الصحراوي لرئيس الجمهورية عن خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح في مهامه.

وجدد إرادته الصادقة وعزمه الأكيد على توطيد علاقات الأخوة والصداقة والتحالف الأبدي بين الشعبين والبلدين.

وأكد العمل معاً للتصدي بحزم لكل التحديات والتهديدات، القائمة والمستجدة، التي تستهدف المنطقة وشعوبها.

كما جدد كامل الارتياح لتجاوز مصاعب ومتاعب مرض كورونا، آملاً تعافي رئيس الجمهورية الكامل والعاجل.