الرئيس الصحراوي يعزي بوتفليقة إثر تحطم الطائرة العسكرية

وجه الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي اليوم الاربعاء تعازيه الخاصة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة على إثر تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك بالبليدة.

كما اعرب فيها من خلال برقية تعازي عن أخلص التعازي وتضامن الشعب الصحراوي مع الاخوة الجزائريين في هذه المصيبة التي ألمت بهم

ووجاء في مضمون الرسالة

فخامة الرئيس والأخ العزيز،

علمنا ببالغ الحزن والأسى بسقوط طائرة النقل العسكرية الجزائرية في رحلتها بوفاريك ـ تيندوف ـ بشار، صباح هذا اليوم،11 أفريل 2018.

وراح ضحيتها أكثر من 250 ضحية، والتي يوجد من بين ركابها ثلاثون صحراوياً ، ما بين مرضى ومرافقيهم.

أمام هذا المصاب الجلل، باسمي الخاص وباسم شعب وحكومة الجمهورية الصحراوية، أتقدم إلى فخامتكم.

ومن خلالكم إلى كافة عائلات الضحايا وذويهم، بأحر التعازي وأصدق المواساة.

في هذا الوقت العصيب الذي امتزجت فيه دماء الجزائريين والصحراويين جراء هذه الفاجعة.

تمتزج كذلك مشاعر الحزن والتأثر وأواصر التضامن والأخوة والمحبة بين الشعبين والبلدين الشقيقين.

ومن هنا، فإنني أجدد لفخامتكم وللشعب الجزائري الشقيق ولكل عائلات الضحايا وذويهم أسمى عبارات التعزية والمواساة.

سائلين العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب، وإنا لله وإنا إليه راجعون.