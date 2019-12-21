الرئيس الصحراوي يندد بفتح قنصلية في العيون المحتلة

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الرئيس الصحراوي يندد بفتح قنصلية في العيون المحتلة
بقلم فوزية مسعدي

ندد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إبراهيم غالي، بقرار جزر القمر فتح قنصلية في العيون المحتلة، معتبرا ذلك إعتداء على سيادة الشعب الصحراوي.

وقال إبراهيم غالي، في تصريح له لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الدولة الصحراوية ستتخذ كل الإجراءات الضرورية والكفيلة لفرض التراجع على هذه الخطوة لجزر القمر.

وطالب المتحدث من الإتحاد الإفريقي التدخل سريعا وإتخاذ موقف صارم ضد هذا القرار.

هذا وتجرى أشغال المؤتمر الـ15 لجبهة البوليساريو، منذ يوم الخميس بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.


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