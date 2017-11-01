الرئيس الصحراوي يهنئ الجزائر بمناسبة الذكرى الـ 63 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة

بعث الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي.

رسالة تهنئة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،بمناسبة حلول الذكرى الـ 63 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وقال الرئيس إبراهيم غالي في رسالته “إنني بهذه المناسبة الغالية والعزيزة على قلوبنا جميعاً لأتقدم.

أصالة عن نفسي وباسم حكومة وشعب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إلى فخامتكم، ومن خلالكم إلى الشعب الجزائري قاطبة.

بأحر التهاني وأطيب الأماني، متمنياً لكم موفور الصحة وسداد الخطى والنجاح والتوفيق في مهامكم النبيلة.

“ثورة مجيدة وشعب عظيم وتاريخ بطولي مفعم بدلالات الكفاح والنضال المستميت ، ومعطر بروح التضحية والعطاء”.

تلك صورة موجزة عن ثورة أبهرت العالم أجمع وسجلت، بحروف من ذهب ,واحدة من أعظم محطات التاريخ البشري.

وقدمت بالدماء والدموع والمعاناة أرقى الأمثلة على التشبث بالحقوق المقدسة والدفاع عن الأرض والعرض.

وهزمت وأفحمت أعتى قوى الظلم والعدوان حينها، فرنسا الاستعمارية المدعومة من حلف الناتو.