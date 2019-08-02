الرئيس الصومالي يتخلى عن الجنسية الأمريكية

أعلنت رئاسة الجمهورية الصومالية، أن رئيس الجمهورية، محمد عبد الله فرماجو تخلى بصفة رسمية عن الجنسية الأمريكية.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية “صونا”، في بيان لها أن الإجراءات القانونية بشأن تنازله عن الجنسية الأمريكية كانت تجري لمدة، واستكملت الآن.

وأشارت أن رئيس الجمهورية الصومالي عاش لفترات طويلة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استفاد خلال تلك المدة من خبرات تعليمية ومهنية مختلفة.

كما تقلد في عام 2010 منصب رئيس الوزراء في الحكومة الصومالية الفيدرالية الانتقالية.

وينص الدستور الوطني المؤقت للصومال، على أن المواطن الصومالي يجوز له التجنس بجنسية بلد آخر.

لكن رئيس الجمهورية الصومالي الحاصل على الجنسية الأميركية أعلن بصفة رسمية تخليه عنها، دون توضيح الأسباب.