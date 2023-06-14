الرئيس الصيني: سنقيم علاقات استراتيجية مع فلسطين

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستبني علاقات استراتيجية مع فلسطين.

وجاء ذلك، في تصريح للرئيس الصيني، قبيل محادثاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بكين

وقال الرئيس الصيني خلال حفل استقبال في قاعة الشعب الكبرى “الصين مستعدة لتعزيز التنسيق والتعاون مع الجانب الفلسطيني. في مواجهة قرن من التغيرات العالمية والتطورات الجديدة للوضع في الشرق الأوسط”.

مضيفا: “سنعلن اليوم بشكل مشترك إقامة شراكة استراتيجية بين الصين وفلسطين. ستمثل علامة فارقة مهمة في تاريخ العلاقات الثنائية”.

ويجري عباس مباحثات مع شي وكبار القادة الصينيين ومن بينهم رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ.

وستتناول مباحثات الطرفين سبل تعزيز العلاقات ومواجهة التحديات طويلة الأمد للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وتستمر زيارة عباس الرسمية الخامسة إلى بكين، حتى الجمعة.