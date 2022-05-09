الرئيس الفرنسي: إحلال السلام في أوكرانيا لن يتم عبر إذلال روسيا

أعلن إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين في ستراسبورغ أن إحلال السلام في أوكرانيا لن يتم عبر إذلال روسيا.

وقال ماكرون “غدًا سيكون لدينا سلام نبنيه، دعونا لا ننسى ذلك أبدًا. سيتعين علينا القيام بذلك مع أوكرانيا وروسيا حول الطاولة (…) لكن هذا لن يتم تنفيذه باستبعاد بعضنا البعض، أو حتى في الإذلال”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في البرلمان الأوروبي “عندما يعود السلام إلى التراب الأوروبي، سيتعين علينا بناء توازنات أمنية جديدة. دون الاستسلام أبدًا للإغراء أو الإذلال، ولا لروح الانتقام”.

ودعا الرئيس الفرنسي إلى إنشاء مجموعة سياسية أوروبية لضمّ كييف خصوصًا. بالتوازي مع آلية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي قد تستغرق “عقودًا”، وفق تعبيره.

كما أضاف أن هذه المنظمة الأوروبية الجديدة ستسمح للأمم الأوروبية الديمقراطية التي تؤمن بقيم الاتحاد الأساسية. بإيجاد مساحة جديدة للتعاون السياسي وللأمن.

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