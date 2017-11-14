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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور الجزائر يوم 6 ديسمبر المقبل

الوطني
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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور الجزائر يوم 6 ديسمبر المقبل
بقلم أمينة لعلالي

سيقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بزيارة إلى الجزائر يوم 6 ديسمبر المقبل.

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