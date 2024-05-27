الرئيس الفرنسي يستنكر الضربات الصهيونية على رفح

أدان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، عبر موقع التواصل الاجتماعي X. القصف الصهيوني الذي خلف ما لا يقل عن 40 قتيلا في قطاع غزة يوم الأحد.

وأعرب رئيس الجمهورية الفرنسي عن “غضبه” لهذه الضربات التي أوقعت العديد من الضحايا بين النازحين في رفح.

وأضاف رئيس الدولة الفرنسي: “يجب أن تتوقف هذه العمليات. لا توجد مناطق آمنة في رفح للمدنيين الفلسطينيين. أدعو إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي ووقف فوري لإطلاق النار”.

وبعد وقت قصير من هذه الضربات، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني يوم الأحد عن “عدد كبير” من القتلى والجرحى. في منطقة إنسانية محددة بالقرب من البلدة الحدودية.