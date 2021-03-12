الرئيس الفرنسي يكرّم 7 شخصيات جزائرية

نشر موقع “هوف بوست” بالفرنسية قائمة الشخصيات 67 من بينهم 7 جزائريات التي سيكرمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وحسب ذات الموقع سيتم من خلال هذا التكريم إطلاق أسماؤهن على على الشوارع والمباني العامة بفرنسا.

وأضاف ذات الموقع ان القائمة ضمت 318 شخصية في مختلف الميادين العلمية والثقافية التاريخية من المهاجرات.

ومن خلال هذا التكريم الذي قرره ماكرون سيقوم رؤساء البلديات بتجديد أسماء الشوارع والمباني .

ومن بين الجزائريات التي سيتم تكريمهن نذكر كل من:

آسيا جبار.

وردة الجزائرية.

فاطمة الزهراء باجي المعروفة بـ نورة.

الشيخة الريميتي.

ياسمين بلماضي.

سميروة بليل.

ليلى بن سديرة.

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