الرئيس الفلسطيني: نحذّر من عمليات طرد وتهجير الفلسطينيين

قال الرئيس الفلسطيني اليوم السبت، في قمة السلام المنعقدة بالعاصمة المصرية إنّ إسرائيل تستهدف آلاف المدنيين. والمشافي والمدارس ومراكز الإيواء دون تمييز، ما حذر من عمليات طرد وتهجير الفلسطينيين. من غزة والقدس والضفة الغربية، مؤكدا أن حكومة الاحتلال الصهيوني لم تسمع نداءاتنا لوقف إطلاق النار.

وأضاف الرئيس الفلسطيني “لن نرحل وسنبقى في أرضنا والسلام يتحقق بإنهاء الاحتلال وحل قضية اللاجئين”.

كما جدد الرئيس الفلسطيني رفضه لقتل المدنيين من الجانبين ، ومن دوامة العنف تتجدد كل فترة بسبب غياب العدالة. واهمال حقوق الفلسطينيين.

وقال “على مجلس الأمن القيام بمسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني”.

الرئيس السيسي: مصر تدين قتل المدنيين

من جانبه أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تدين، بوضوح كامل، استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين. وفى الوقت ذاته، تعبر عن دهشتها البالغة، من أن يقف العالم متفرجًا، على أزمة إنسانية كارثية. يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطينى، فى قطاع غزة، يُفرَض عليهم عقاب جماعي. وحصار وتجويع، وضغوط عنيفة للتهجير القسرى، فى ممارسات نبذها العالم المتحضر. الذى ابرم الاتفاقيات، وأَسَسَّ القانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى، لتجريمها، ومنع تكرارها، مما يدفعنا لتأكيد دعوتنا، بتوفير الحماية الدولية، للشعب الفلسطينى والمدنيين الأبرياء.