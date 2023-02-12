الرئيس الفلسطيني: نواجه أبشع أشكال العدوان وحقنا في الأقصى قرره القرآن

قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الأحد، إن الشعب الفلسطيني يواجه أبشع أشكال العدوان خاصة في مدينة القدس المحتلة.

وأشار خلال كلمته أمام مؤتمر القدس إلى أن المعركة المحتشدة في القدس وفي كل أرض فلسطين لم تبدأ فقط يوم الاحتلال. ولكنها بدأت قبل ذلك بعقود عدة وحتى قبل وعد بلفور.

وتابع محمود عباس، أن وعد بلفور كان من أجل التخلص من اليهود المتواجدين في أوروبا. ومن أجل بناء مخفر أمامي لحماية مصالحهم في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن المخططات والإجراءات التي ينفذها الاحتلال الصهيوني. تستهدف تاريخ المدينة ومقدساتها وأهلها وهويتها العربية والإسلامية والفلسطينية والمسيحية.

وذكر أن المعركة المحتدمة في القدس وعليها، وفي كل أرض فلسطين. لم تبدأ يوم احتلال المدينة المقدسة عام 1967، ولكنها بدأت قبل ذلك بعقود عدة”.

وشدد الرئيس الفلسطيني قائلًا “حقنا في المسجد الأقصى قرره القرآن الذي أعطى المكان اسمه وهويته”.

من جانب آخر، أعرب عباس عن تقديره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. في ظل دور مصر الكبير في دعم القضية الفلسطينية لسنوات طويلة.

كما أشاد محمود عباس بدور الأردن في ظل الولاية الهاشمية للمقدسات في المدينة المقدسة. في ظل مرحلة تتعرض فيها للعديد من الانتهاكات.

وقد انطلقت اليوم الأحد، أعمال مؤتمر القدس صمود وتنمية، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسط تمثيل عربي وإقليمي ودولي رفيع المستوى.

ويهدف مؤتمر القدس، إلى دعم وتعزيز صمود المقدسيين باعتبارهم خط الدفاع الأول عن المدينة. ويخوضون معركة يومية بصمودهم، وتمسكهم بهويتهم ورباطهم، نيابة عن الأمتين العربية والإسلامية.

كما يعرض المؤتمر قضية القدس على الرأي العام العالمي، خاصة ما يجري من انتهاكات وجرائم إسرائيلية ممنهجة. بهدف إفراغ المدينة من أهلها الفلسطينيين، إضافة لمحاولات تهويد المسجد الأقصى.