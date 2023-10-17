الرئيس الفلسطيني: يجب وقف العدوان على شعبنا والمخطط الصهيوني للتهجير لن يمر

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على ضرورة وقف العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا بأن المخطط الصهيوني للتهجير لن يمر وستتصدى له فلسطين بكل السبل.

وفي كلمة له بعد قصف الإحتلال الهمجي على مستشفى المعمداني في غزة، قال محمود عباس: “لن نسمح بنكبة جديدة في القرن الحادي والعشرين ولن نرحل من أرضنا مهما بلغت التضحيات”.

وأضاف الرئيس الفلسطيني، أنه عقب هذا القصف اتفق مع الأردن ومصر على إلغاء القمة المقررة في عمان مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتابع في السياق ذاته:” قصف مستشفى المعمداني في غزة جريمة لا تغتفر، لذا قررت قطع زيارتي لأكون وسط ابناء الشعب”.

وواصل: “لن نقبل بأي كلام غير وقف الحرب وعلى مجلس الأمن تحمل مسئولياته وإصدار قرار بإدانة استهداف مستشفى المعمداني في غزة”.

وأشاد بمواقف كل الدول التي لم تسمح بتهجير شعبها ولم توافق به، مشددًا “لن نسمح للكيان الصهيوني بالإفلات من العقاب”.

كما طالب محمود عباس بمحاسبة حكومة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني.

وللإشارة، كان رئيس فلسطين قد عاد إلى رام الله بعد قطع زيارته إلى الأردن بعد إلغاء القمة الرباعية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتنسيق مع مصر والأردن إثر المجزرة الكبيرة التي حلت بالشعب الفلسطيني بعد ارتكاب حكومة الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مستشفى المعمداني، التي راح ضحيتها المئات من الشهداء من المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.