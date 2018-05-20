الرئيس الفلسطيني يدخل المستشفى للمرة الثالثة !

أدخل، اليوم الأحد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس المستشفى للمرة الثالثة على التوالي لإجراء فحوصات طبية.

وذكرت وكالة “أناضول”، نقلا عن مصدر طبي، أن محمود عباس تم نقله إلى وحدة تخطيط القلب لإجراء فحوصات.

في ذات السياق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، إن “عباس” ادخل للمستشفى اليوم لإجراء فحوصات طبية لازمة،

مشيرة إلى أن النتائج جيدة والحالة الصحية مطمئنة

وكان الرئيس عباس ادخل الى قسم الطوارئ الليلة الماضية وأجريت له فحوصات عاجلة .

وقبل يومين ادخل محمود عباس إلى المشفى من اجل اجراء عملية بسيطة في الأذن.