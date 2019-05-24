الرئيس الفلسطيني يراسل زعيم كوريا الشمالية

تلقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تتعلق بالتطورات الأخيرة على الأراضي

الفلسطينية والخطوات التي تنوي القيادة الفلسطينية إتخاذها في حال إعلان ما تسمى بـ “صفقة القرن”.

وتسلم الرسالة “تشاي ريونغ هاي” نائب رئيس لجنة شؤون الدولة في كوريا الشمالية خلال لقائه اليوم الجمعة

محمود العالول مبعوث الرئيس الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الذي يزور بيونغ يانغ حاليا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن العالول قدم للمسؤول الكوري الشمالي عرضا للإنتهاكات التي تمارسها سلطات الإحتلال الصهيوني

بحق الأرض والإنسان والمقدسات من خلال زيادة وتيرة الإستيطان ومصادرة الأراضي وإستهداف حياة وأمن المواطن الفلسطيني،وإنتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية.

من جهته أكد المسؤول الكوري الشمالي على الموقف المبدئي والثابت لبلاده الداعم لنضال الشعب الفلسطيني الذي يسعى للتخلص من الإحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وحيّا الموقف الذي إتخذه الرئيس عباس في مواجهة ضغوطات الإدارة الأمريكية التي تمارسها

كما أدان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة وسياسة الحصار التي تفرضها الولايات المتحدة على الشعب الفلسطيني وقيادته.