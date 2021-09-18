الرئيس الفلسطيني يُعزي في وفاة الرئيس السابق بوتفليقة

بعث رئيس دولة فلسطين محمود عباس، برقية عزاء لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إثر وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وقدم عباس، أسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية، مذكّرا “بمناقب الرئيس الراحل، الذي قدّم سنوات من حياته في خدمة وطنه وشعبه”.

وقال رئيس دولة فلسطين، “عمل خلال رئاسة الجزائر لإرساء السلام والاستقرار والدفاع عن قضايا الأمة”. تابعا “وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي دعمها وساندها بإخلاص”.

وأعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تعازيه الحارة، سائلا المولى أن يشمل الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

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