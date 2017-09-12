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الرئيس الفنزويلي يختتم زيارته إلى الجزائر

أخبار الجزائر
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الرئيس الفنزويلي يختتم زيارته إلى الجزائر
بقلم عطار براهيم

إختتم الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو موروس، مساء اليوم الإثنين، زيارته إلى الجزائر والتي دامت 24 ساعة .

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وحضي الرئيس الفنزويلي، بمطار هواري بومدين الدولي، بتوديع من قبل رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، والوزير الاول أحمد أويحي .

وكان  الرئيس الفنزويلي، أستقبل أمس، بإقامة الدولة بزرالدة بالجزائر العاصمة، رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح، بحضور الوزير الأول أحمد أويحي ووزير الطاقة قيتون، ووزيرة البريد والإتصالات السلكية واللاسلكية و التكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون.

وكانت زيارة الرئيس الفنزويلي، للجزائر التي شرع فيها، ليلة الأحد إلى الإثنين فرصة  للبلدين لإجراء تقييم لوضع علاقات الصداقة والتعاون الثنائية وكذا سبل ووسائل تعزيزها.

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