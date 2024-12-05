الرئيس الكوري الجنوبي يرفض استقالة رئيس أركان الجيش

قال المكتب الرئاسى بكوريا الجنوبية، إن الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك - يول، رفض استقالة عرضها رئيس أركان الجيش بارك أن-سو. الذى تولى منصب قائد الأحكام العرفية أثناء فرضها.

وأوضح مسؤول كبير بالمكتب الرئاسي – حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”. اليوم الخميس، أن الرئيس يون طلب من رئيس أركان الجيش الالتزام بأداء مهامه بشكل كامل، مشيرا إلى أهمية إدارة الجيش بشكل مستقر في ظل الوضع الأمني الخطير الحالي.