الرئيس الكيني: مهتمون بالعمل مع الرئيس تبون لإقامة علاقات ثنائية

أكد الرئيس الكيني ويليام روتو، إهتمامه بالعمل مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. لإقامة علاقات ثنائية بين البلدين محورها التكامل الاقتصادي.

وقال ذلك خلال حفل رسمي أقيم بميناء مومباسا، جرى فيه تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، بمنح الجزائر 16 ألف طن من الأسمدة إلى جمهورية كينيا. وتولّى سفير الجزائر لدى كينيا، الماحي بومدين، تقديم الهبة باسم الحكومة الجزائرية.

وفي كلمته أعرب وزير الزراعة الكيني ميثيكا لينتوري عن شكره الحار من حكومة وشعب كينيا إلى الجزائر وإلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. على هذا التبرّع الثمين للغاية بالأسمدة التي تحتاجها كينيا لإنجاح موسمها الفلاحي.

وأكّد وزير الزراعة الكيني أن هذه المبادرة التضامنية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. تعزّز صرح علاقات الأخوة والتعاون التاريخية بين البلدين. مبرزا إهتمام الرئيس الكيني ويليام روتو بالعمل مع رئيس الجمهورية لإقامة علاقات ثنائية بين البلدين محورها التكامل الإقتصادي.

بدوره نقل سفير الجزائر لدى كينيا، الماحي بومدين، تحيات رئيس الجمهورية الحارة إلى أخيه الرئيس ويليام روتو واهتمامه الشخصي بتنمية العلاقات الثنائية بين الجزائر وكينيا.