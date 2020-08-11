الرئيس اللبناني يطلب من رئيس الحكومة المستقيل تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة

تسلّم رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، ليلة أمس الإثنين، من رئيس الحكومة، حسان دياب، استقالته الخطية بالقصر الجمهوري في “بعبدا”.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية، فقد تناقش الرئيس عون ورئيس الحكومة المستقيل حسان دياب الأوضاع العامة في البلد وتطورات الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت.

وطلب الرئيس اللبناني من دياب والوزراء الاستمرار في تصريف الأعمال إلى غاية تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعدما أعلن دياب استقالة الحكومة قائلا إن منظومة الفساد أكبر من الدولة.

وقال حسان دياب إن الكارثة التي حلّت بلبنان حصلت نتيجة فساد مزمن في السياسة والإدارة والدولة، مؤكدا بالقول:”لقد اكتشفت بأن منظومة الفساد أكبر من الدولة وهي مكبّلة بها ولا تستطيع مواجهتها أو التخلص منها”.

وأضاف حسان دياب إنه سيقف مع الشعب لخوض معركة التغيير معه، داعيا في ختام بيان استقالة الحكومة “الله يحمي لبنان.. الله يحمي لبنان.. عشتم وعاش لبنان”.