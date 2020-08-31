الرئيس اللبناني يكلف مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الإثنين، الدبلوماسي مصطفى اديب بتشكيل حكومة جديدة.

أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم، أن الرئيس ميشال عون استدعى الدبلوماسي مصطفى أديب لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي تكليف مصطفى أديب بهذه المهمة بعدما نال تأييد تسعين نائبا خلال الاستشارات النيابية التي أجراها الاثنين.

وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أن عون استدعى أديب لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، تزامنا مع وصول الرئيس المكلف إلى القصر الرئاسي.

وكانت حكومة حسان دياب استقالت في العاشر من أ وت الماضي، وكان أقطاب الطائفة السنية في لبنان قد أعلنوا الأحد أنهم توافقوا على اسم مصطفى أديب لتولي رئاسة الوزراء.

ويأتي اختيار هذه الشخصية غير المعروفة فيما سيعود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت في زيارة ثانية منذ الانفجار بمرفأ

في 4 أوت والذي خلف 188 قتيلا على الأقل.

يذكر ان مصطفى أديب “48 عاما” يحمل دكتوراه في العلوم السياسية وهو أستاذ جامعي، عين سفيرا في ألمانيا عام 2013 ويعتبر قريبا من رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.