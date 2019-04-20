الرئيس الليبيري “جورج ويا” يهرب من مكتبه لهذا السبب!

أجبر الرئيس الليبيري، جورج ويا، على أداء مهامه الرئاسية من منزله، وذلك بسبب العثور على ثعبانين أسودين، في مقره الرسمي.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة الليبيرية، سميث توبي، أن الثعبانين شوهدا أثناء دخولهما مبنى وزارة الخارجية، أين يقع فيه مكتب ويا.

ودخلت الثعابين-حسب نفس المتحدث- عبر ثغرة في أرض قاعة الاستقبال.

لذلك قرر المسؤولون المعنيون، عدم المخاطرة بحياة رئيسهم، وطالبوه، بالابتعاد عن المبنى ما لم تمارس أعمال التبخير فيها.

ومن المتوقع أن يعود رئيس الدولة، وهو نجم كرة القدم سابقا، إلى مكتبه الاثنين المقبل.