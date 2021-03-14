الرئيس المالي يترحم على أرواح الشهداء بمقام الشهيد

توجه الرئيس المالي باه أنداو، اليوم الأحد إلى مقام الشهيد بالجزائر العاصمة حيث ترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية.

وقام رئيس الدولة المالي بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري، كما وقف دقيقة صمت ترحما على أرواحهم.

للتذكير، فقد شرع باه انداو أمس السبت، في زيارة عمل وصداقة إلى الجزائر.

وستسمح هذه الزيارة باستعراض العلاقات الثنائية الأخوية التي تجمع الجزائر ومالي وسبل تطويرها، وترقيتها خدمة للمصالح المشتركة،كما ستكون فرصة للجانبين للوقوف على مدى تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.