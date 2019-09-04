الرئيس المدير العام لشركة “إيغل أزور”: أنا جد متعب وغاضب

كشف الرئيس المدير العام لشركة الطيران “إيغل أزور” فرانتس إيفلين عن أسباب إستقالتة من منصبه كرئيس للشركة.

فرانتس إيفلين وفي حوار صحفي مباشر اليوم الأربعاء قال أنه “جد متعب وغاضب”.

معلنا بذلك تركه لمنصبه كرئيس مدير عام لشركة الطيران “إيغل أزور” التي تعاني اضطرابات منذ أزيد من شهر.

وأشار فرانتس إيفلين قائلا “لقد فعلت كل ما بوسعي طيلة العامين الماضيين منذ أن تم اختياري لتولي المنصب في الشركة”.

وأضاف فرانتس إفلين “كان لدينا خطة عمل مسطرة وفرت أزيد من 90 في المائة من الوظائف في الشركة رغم انتقاد الكثير من النقابات لها”.

كما أفاد فرانتس إيفلين أن خطورة الوضعية الحالية لشركة “إيغل أزور” دفع بإتخاذ قرار طلب المساعدة من المحكمة بتعيين مسؤول مؤقت للشركة.

وأعتبر فرانتس إيفلين القرار بالقرار الصائب وأفضل حل للمشكل.