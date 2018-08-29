الرئيس المدير العام لمجمع النهار: الأمراض النفسية أخطر من الكوليرا

قال الرئيس المدير العام لمجمع النهار الزميل أنيس رحماني أن بث الإشاعة باستعمال النهار هو إنتحال صفة وإساءة لـ”النهار”.

وقال الزميل أنيس رحماني في صفحته الرسمية على تويتر: أولا أحرص على نفي هذه الوقاحة التي تستهدف مصداقية أخبار النهار.

كما تمنى المدير العام لمجمع النهار الشفاء العاجل لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وطول العمر.

كما شدد أنيس رحماني على متابعة منتحلي صفة المجمع قضائيا بانشاء صفحات مزيفة تروج للإشاعة باسم النهار.