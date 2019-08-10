الرئيس المدير العام لمجمع “النهار” يهنئ الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بعيد الأضحى

توجّه الرئيس المدير العام لمجمع “النهار” الزميل، أنيس رحماني، بخالص التهاني إلى الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى.

ونشر الزميل أنيس رحماني عبر صفحته الرسمية على “التويتر”، تهانيه إلى الشعب الجزائري والأمة الإسلامية في عيد الأضحى.

“بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتوجه بخالص التهاني إلى الشعب الجزائري والأمة الإسلامية”.

مضيفا “راجيا من المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة بوافر النعم والخيرات”.

وأن يكون هذا العيد مناسبة للتأخي والتصالح والمحبة والكلمة الطيبة.

وإختتم بقوله تعالى :” كنتم خير أمة أخرجت للناس”.

صح عيدكم