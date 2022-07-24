الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز” يصرح من بسكرة: “لا قطع للكهرباء عن المقرّات العمومية”

كشف، اليوم، الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز”، مراد عجال، أنه أمر مصالحه عبر جميع ولايات الوطن، بعدم قطع الكهرباء عن مقرّات البلديات بسبب ديونها.

وأوضح المسؤول ذاته خلال زيارته لولاية بسكرة، أن قرار منع قطع التموين عن الهيئات المحلية، غرضه عدم تعطيل مصالح المواطنين وتغليب المصلحة العامة، مؤكدا على رؤساء البلديات بضرورة تسوية الديون العالقة لديها وتفادي التأخر الذي من شأنه التأثير سلبا على عمل مؤسسات توزيع الكهرباء والغاز، وتعطيل التزاماتها مع زبائنها.

“ندرس خفض تكاليف تموين الزبائن بالطاقة”

وفي سياق حديثه، كشف المسؤول الأول على مجمع “سونلغاز”، أن الحكومة ستدرس في الأيام المقبلة مقترح تخفيض أعباء توصيل الكهرباء والغاز للزبائن، بعدما سجلت شكاوٍ عديدة من مؤسسات الإنجاز حول تضررها من ارتفاع الأسعار، مما عطّل العديد من عمليات تموين المواطنين عبر مختلف جهات الوطن جراء عزوف المقاولات المختصة بذلك، على خلفية الزيادة في أسعار تكاليف الربط بالكهرباء والغاز، الأمر الذي نجم عنه تأخر في تسليم عدة مشاريع، خصوصا السكنية منها.