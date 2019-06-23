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الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز ينصب المدير الولائي الجديد لعين تموشنت

الوطني
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الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز ينصب المدير الولائي الجديد لعين تموشنت
بقلم نسرين محفوف

أشرف اليوم الأحد، الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز بولخراص شهار ، على تنصيب المدير الولائي الجديد لسنولغاز، بولاية عين تموشنت.

وقد استقبلت والي عين تموشنت، بمقر الديوان الذي حل صبيحة اليوم بالولاية، رفقة الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز ، الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية و الغازية و المديرة التنفيذية لتطوير الموارد البشرية.

حيث تم التطرق إلى وضعية قطاع الطاقة بالولاية الذي عرف قفزة نوعية ،إذ بلغت نسبة الربط بالكهرباء 94 %K أما نسبة الربط بالغاز الطبيعي، فقد بلغت 74% .

هذا و تتواصل الجهود للإستجابة لاحتياجات المواطنين من هذه المادة الحيوية، لاسيما وأن ولاية عين تموشنت استفادت من غلاف مالي معتبر، في إطار صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية لسد الإحتياجات المتبقية.

وتنقلت بعدها الوالي، رفقة الرئيس المدير العام لمجمع سونالغاز و إطارات المجمع، إلى مقر مديرية توزيع الكهرباء و الغاز، للإشراف على مراسم تنصيب المدير الولائي الجديد صمادي امحمد، خلفا لشعبان عبد الحق، الذي عين في نفس المنصب بولاية غرداية.


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