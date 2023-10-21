الرئيس المصري : تصفية القضية الفلسطينية لن يحدث على حسابنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب الوصول إلى حل وسلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وشدد الرئيس السيسى،خلال افتتاح قمة القاهرة للسلام. أن العالم لا يجب أن يقبل، استخدام الضغط الإنسانى. للإجبار على التهجير.

وقد أكدت مصر،على الرفض التام. للتهجير القسرى للفلسطينيين، ونزوحهم إلى الأراضى المصرية فى سيناء. إذ أن ذلك، ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية. وإنهاءً لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة. وإهدارًا لكفاح الشعب الفلسطينى. والشعوب العربية والإسلامية.

مضيفًا:”ويخطئ فى فهم طبيعة الشعب الفلسطينى. من يظن، أن هذا الشعب الأبى الصامد، راغب فى مغادرة أرضه. حتى لو كانت هذه الأرض، تحت الاحتلال، أو القصف”.