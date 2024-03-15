الرئيس المصري يُحذر من خطورة اجتياح رفح

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، من خطورة الاجتياح الصهيوني لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وأورد السيسي في رسالة مسجلة: “نسعى للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة. وزيادة دخول المساعدات والسماح للنازحين بالعودة إلى شمال القطاع”.

وكان وزير الخارجية المصري، قد دعا إسرائيل إلى فتح معابرها البرية للسماح بوصول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال شكري: “إسرائيل تسيطر على 6 معابر أخرى ينبغي أن تفتحها”.

وأضاف: “هناك طابور طويل من الشاحنات تنتظر الدخول، لكنها تخضع لإجراءات التدقيق التي يجب الالتزام بها. حتى تتمكن الشاحنات من الدخول بأمان”.

وتابع قائلا: “لدينا القدرة على زيادة عدد الشاحنات لكن يجب أن تأتي التصاريح أولا”.

وتواصل مصر جهودها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحركة حماس.