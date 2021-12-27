الرئيس الموريتاني يصل إلى الجزائر

وصل رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين، إلى الجزائر في زيارة دولة تدوم 3 أيام.

واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نظيره الموريتاني، بمطار هواري بومدين. حيث تم إطلاق طلقات مدفعية على شرفه. كما قام الرئيسان بالاستماع لنشيدي البلدين وتحية العلمين.

وكان في استقبال الرئيس الموريتاني مسؤولون سامون في الدولة وسفراء دول.

للإشارة، فإن هذه الزيارة جاءت بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتندرج هذه الزيارة ضمن تقوية العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجزائر وموريتانيا.

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