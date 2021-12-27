الرئيس الموريتاني يصل إلى الجزائر
وصل رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين، إلى الجزائر في زيارة دولة تدوم 3 أيام.
واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نظيره الموريتاني، بمطار هواري بومدين. حيث تم إطلاق طلقات مدفعية على شرفه. كما قام الرئيسان بالاستماع لنشيدي البلدين وتحية العلمين.
وكان في استقبال الرئيس الموريتاني مسؤولون سامون في الدولة وسفراء دول.
للإشارة، فإن هذه الزيارة جاءت بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وتندرج هذه الزيارة ضمن تقوية العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجزائر وموريتانيا.
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رئيس الجمهورية يستقبل سفيري باكستان واليونان
استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء، سفيري جمهورية باكستان واليونان عقب انتهاء مهامها بالجزائر.
و جاء في بيان للرئاسة، فقد استقبل،اليوم الرئيس تبون، كلا من سفير جمهورية باكستان الإسلامية، عطا المنيم شاهد.
بالاضافة الى سفيرة جمهورية اليونان، نايك ايكاتيريني كوتراكو،عقب انتهاء مهامهما بالجزائر.
وحسب ذات البيان، فقد “حضر المراسم، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.”
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أبطال العرب يعبرون عن فرحتهم بالاستقبال الذي خصهم به رئيس الجمهورية
أبطال العرب يعبرون عن فرحتهم بالاستقبال الذي خصهم به الرئيس تبون
كما عبرت عناصر المنتخب الوطني الجزائري المُتوج بمونديال العرب عن فرحتها بالاستقبال التي حظيت به من قبل الرئيس تبون.
حيث قال مُدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، في تصريحات بقصر الشعب:”شكرا لرئيس الجمهورية على هذا الاستقبال وهذا فخر لنا وللاعبين”.
كما قال “ياسين براهيمي”:”نحن سعداء بالقدوم الى الجزائر بالكأس العربية والاحتفال بها مع الشعب”.
وفي هذا السياق تحدث سعيود قائلا:”شرف عظيم وفخر أن تُستقبل من قبل رئيس الجمهورية”.
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بالمقابل أمر الرئيس تبون، بتنصيب المجلس الأعلى للطاقة في أقرب وقت لتكليفه بمهام الاستشراف والتقييم في هذا المجال.
و سيتم اطلاق حملة وطنية لمراقبة تقنية للمدفآت المنزلية التي تعمل بالغاز الطبيعي، مع إعادة تحديد مقاييس استيراد المدفآت المنزلية ومراعاة لمعايير السلامة والتحول الطاقوي.
بالإضافة الى منع استعمال الخشب في مشاريع بناء السكنات واستبداله بمادة PVC حفاظا على الثروة الغابية.
وجاءت هذه التعليمات على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد.