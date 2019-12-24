الرئيس الموريتاني يعزي تبون والجزائريين في وفاة الفريق ڤايد صالح

بعث رئيس موريتانيا، محمد ولد الشيخ الغزاوي، برقية تعزية، إلى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، إثر وفاة نائب وزير الدفاع، أحمد قايد صالح.

وتضمن نص البرقية: “صاحب الفخامة وأخي العزيز، بهذه المناسبة الأليمة أتقدم إليكم ومن خلالكم إلى الشعب الجزائري الشقيق والى ذوى الفقيد بخالص عبارات الأسى والمواساة”.

وأضاف الرئيس الموريتاني في برقيته: “اسأل المولى عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهكم الصبر والسلوان”.

وإنتقل إلى رحمة الله، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، صبيحة أمس الإثنين، عن عمر ناهز الـ80 سنة، بعد تعرضه لأزمة قلبية.