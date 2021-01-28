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الرئيس بايدن يلغي تعديلات ترامب على قانون التأمين الصحي

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الرئيس بايدن يلغي تعديلات ترامب على قانون التأمين الصحي
بقلم ط.خير الدين

قام الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتوقيع على قرار، يلغي التعديلات التي أدخلها الرئيس السابق دونالد ترامب على التأمين الصحي ومبادرة صحة المرأة.

وأكد الرئيس بايدن، بأنه وقع مرسومين للتراجع عن الضرر الذي ألحقه دونالد ترامب خلال فترة حكمه للولايات المتحدة الأمريكية.

مضيفا بأنه لا يصدر قانونا جديدا أو يغير أي شيء، بل يعيد الأمر لما كان عليه.

وتابع الرئيس جو بايدن في نفس السياق:

“نحن نعيد فقط القانون الخاص بالرعاية الصحية الميسورة التكلفة والرعاية الطبيةوذلك قبل أن يصبح ترامب رئيسا”

أين أجرى التغييرات مما جعل البرامج غير متاحة وأكثر صعوبة للمشاركة فيها، يقول الرئيس بايدن.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=953562

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