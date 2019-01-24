الرئيس بوتفليقة.. التنويع الاقتصادي هدف محوري وغاية لا مفر منها

أكد الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، في حوار مع أوكسفورد بيزنس غروب، أن تنويع الاقتصاد الوطني هدف محوري وغاية لا مفر منها.

وأن النتائج المحققة الى حد الآن ليست بالهينة ولكنها تبقى غير كافية.

وفي تقرير سنة 2018 حول الجزائر لمكتب النصح الاقتصادي “أوكسفورد بيزنس غروب” أبرز الرئيس بوتفليقة.

أن التنويع الاقتصادي هدف محوري وغاية لا مفر منها بالنسبة لمسعانا الاقتصادي وتجسيده ليس سهلا.

لأنه يتطلب سياسات اقتصادية و صناعية و فلاحية ملائمة و الوقت و المثابرة في تطبيقه.

واعتبر رئيس الدولة أن هذا التنويع “يستلزم أيضا حشد كافة الطاقات وجميع الفاعلين في التنمية.

سواء تعلق الأمر بالسلطات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات الوطنية الخاصة و العمومية أو بالشركات الأجنبية التي يمكنها تقديم الكثير لاقتصادنا.

وأوضح أن الأمر يتعلق بالتزام تم تبنيه منذ عدة سنوات و يجري تطبيقه ميدانيا.

وذكر الرئيس بمختلف برامج الاستثمار العمومي التي ساهمت في تدعيم شبكة الهياكل القاعدية.

واستحداث مناصب شغل وتثمين فرص الاستثمار و تعزيز القدرة الشرائية و تحسين الظروف المعيشية للمواطن.

كما شدد بصفة خاصة على سياسات اعادة التوزيع الصناعي و دعم الاستثمار التي ساهمت في بعث و بروز نشاطات صناعية.

واستطرد رئيس الجمهورية يقول “أن المستوى الذي بلغه تنويع الاقتصاد الوطني ليس بالهين لكنه يبقى اليوم غير كافيا.

من أجل إعادة توازن القيم المضافة القطاعية بشكل دائم و تشكيل خيار جاد للمحروقات من خلال ترقية صادرات السلع والخدمات.