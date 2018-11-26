الرئيس بوتفليقة: الدولة تظل دائما إلى جانب الفلاح والعقار الفلاحي خط أحمر

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أنّ إنشاء المؤسسات المصغرة، الذي يمثله قطاع الفلاحة، مع ما يمثله من أهمية في الإقتصاد الوطني غير كاف.

وأوضح الرئيس في الرسالة التي ألقاها وزير الفلاحة بوعزقي، أنه يجب أن يتم التعامل بإيجابية لا سيما في ظل عدم استقرار الأسواق الفلاحية العالمية.

وقال الرئيس “إن الدولة تظل إلى جانب الفلاح، وقد وجهت بهذا الخصوص الحكومة، إلى الإستمرار في تمثيل آليات دعم ومرافقة الفلاحين رغم الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد”.

وأشار عبد العزيز بوتفليقة، أنه يحرص دوما على جعل من العقار الفلاحي إحدى الأولويات، لكونه خط أحمر لا يجوز تخطيه.

وناشد الرئيس، مختلف هيئات الدولة على إعطاء أقصى الإهتمام ودعم المبادرات الفلاحية ومساعدة المرأة الريفية والنهوض اكثر بقطاع الفلاحة وعصرنته وتنميته.