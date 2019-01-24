الرئيس بوتفليقة: ثلاثة عوامل لنجاح مسار التنويع الاقتصادي في الجزائر

ركز الرئيس بوتفليقة في حواره مع أوكسفورد بيزنس غروب، على ثلاثة عوامل يتوقف عليها نجاح مسار التنويع الاقتصادي في الجزائر.

ويتعلق الأمر،أولا، بدور القطاع الخاص الضروري لنجاح هذا المسار يقول الرئيس بوتفليقة.

مؤكدا أن التنويع لا يمكن أن يتحقق دون حضور قوي ونشيط للمؤسسة الخاصة في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي.

ثانيا، فإن هذا التنويع، لن ينجح الا اذا ارتكز على تحسين نوعية التسيير الاقتصادي.

ليس فقط على مستوى المؤسسات والادارات الاقتصادية للدولة بل أيضا على مستوى المؤسسات العمومية و الخاصة.

ثالثا، فهو يتطلب مكافحة صارمة لكل أشكال التسيير والممارسات البيروقراطية يقول بوتفليقة، مشددا على ضرورة العمل أكثر على تحسين مناخ الأعمال.

وأكد أنه من غير المقبول أن تثبط المبادرات و الارادات الحسنة والالتزام الوطني والمالي للمقاولين بفعل سلوكات بيروقراطية أو منفعية.

مذكرا بما تحقق في مجال التبسيط الاداري والتنظيمي من تقدم في اطار مسعى تحسين مناخ الأعمال الذي تمت مباشرته منذ سنوات.

وقال الرئيس بأن النتائج جلية في عديد مجالات الحياة اليومية للمواطن والمتعامل الاقتصادي، ولكن علينا تحقيق المزيد من التقدم على هذا الدرب.

كما يتطلب نجاح مسار التنويع الاستمرار بعزم في برنامج الاصلاحات سواء على الصعيد المؤسساتي والاداري أو في مجال الاقتصاد والمالية والبنوك.

وفي رده على سؤال حول النموذج الاقتصادي الذي تبنته الجزائر من أجل تنميتها في آفاق 2030.

أوضح بوتفليقة أن الهدف من النهج الجديد المعتمد هو التصدي لمقتضيات الاقتصاد العالمي والتخفيف من آثاره وإقرار نمو على أسس صحيحة ومستدامة.

وأردف يقول أن هذا المسعى القائم على نموذج النمو الجديد المعتمد سنة 2016.

قد زادت من ضرورته الملحة التغيرات غير المنتظمة لأسواق النفط التي تؤثر سلبا على توازناتنا المالية الداخلية منها والخارجية.

واعتبر رئيس الجمهورية، أن المسعى يتمثل أساسا في احتواء الاستثمارات في الهياكل الأساسية التي لا يكون لها صدى على قدرات الانتاج.

والتخلص تدريجيا من عجز الميزانية وميزان المدفوعات وإضفاء الوضوح والشفافية على سياساتنا واستراتيجياتنا القطاعية.

ومواصلة تطهير مناخ الأعمال وترقية الصادرات، خاصة خارج المحروقات، عن طريق أعمال أكثر تنظيما واستهدافا.