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الرئيس بوتفليقة “يدعو إلى الخروج من تبعية الإقتصاد الريعي”

الوطني
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الرئيس بوتفليقة “يدعو إلى الخروج من تبعية الإقتصاد الريعي”
بقلم عبد الجلال نويس

دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلى الضرورة الملحة لتعميق الإصلاحات في المجال الإقتصادي، والخروج من الإقتصاد الريعي.

هذا وأكد بوتفليقة “لتعجيل بالإصلاحات الإقتصادية وتنويع مكونات الإنتاج الوطني لكي نتحررأكثرفأكثر من التبعية للمحروقات وتقلبات سعرها في الأسواق العالمية”.

أما في مجال التنمية قال رئيس الجمهورية “أن الجزائر وإذ كانت قد حققت تقدما “يحق الإعتزاز به”.

مضيفا أنه “يتعين علينا بذل المزيد من الجهود للتكفل بجميع الحاجات الإجتماعية الـمتبقية لشعبنا”.

وقد وجه اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، هنأالشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الـ 64 لاندلاع الثورة التحريرية.


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