الرئيس تبون:”حذاري من جراثيم التفرقة”

شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والتصدي لمخططات الفرقة.

وفي خطاب له موجه للأمة، قال الرئيس تبون : “سنتصدى إلى من يريد تفريق الجزائري بين منطقة ومنطقة، وسنتصدى بكل الوسائل التي يتيحها لنا القانون لتكسير كل من يريد المساس بالوحدة الوطنية التي تعتبر شيء مقدس.”

وأضاف رئيس الجمهورية، أن الشهداء الذين إستشهدوا منهم من منطقة تيزي وزو ومنهم من مناطق أخرى، كل الولايات حاولت المساعدة لتخفيف الوضع في تيزي وزو.

واختتم الرئيس قائلا:”الدولة الجزائرية واحدة موحدة شعب واحد موحد من تيزي وزو إلى تمنراست ومن تبسة إلى تلمسان .